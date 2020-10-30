لشخصية في الرواية والزمن الروائي - سلام إبراهيم

2020/10/30 | 16:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سلام_إبراهيم مثل هذه التشخيصات المبكرة أتاحت للروائيين التلاعب في الزمن والتنقل بكل طلاوة تمتع القارئ ولا تشعره بتباعد تلك الأزمنة بالعكس يجدها مترابطة وكانها نسيج سجادة متقنة الصنع.تشخص أنانيس في كتابها - مستقبل الرواية - طبيعة تطور الشخصية الروائية بعد مكتشفات مدارس التحليل النفسي، وهي بالمناسبة أي مدارس التحليل النفسي من فرويد إلى المدارس الحديثة أسست في الغالب على ما أنجزته الرواية العالمية وخصوصا دستي ......





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