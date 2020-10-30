عن القطيعة والاتصال المعرفيين - مصعب قاسم عزاوي

2020/10/30 | 16:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصعب_قاسم_عزاوي مقدمة كتاب عقول عظيمة مفاتيح الاتصال المعرفي مع الفكر العالمي إعداد وتقديم: د.



مصعب قاسم عزاويتعريب: فريق دار الأكاديميةالطبعة الثانية 2020صادر عن دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع في لندن يلخص مبدأ القطيعة المعرفية القانون الجمودي القائل بأن «الأسلاف لم يتركوا شيئاً للأخلاف»، وأن الاتِّباع نهج العقلاء في تفسير طبائع الأمور وعلائقها فيما بينها، وأن التفكير ......





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