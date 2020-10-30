موشَّح رحباني معاصر؟! - سليمان جبران

2020/10/30 | 16:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سليمان_جبران سليمان جبران: موشَّح رحباني معاصر؟!كلمات وألحان الأخوين رحباني، صوت فيروز.



مرّة أخرى أجدني متورّطا في قصيدة / أغنية رحبانيّة.



يبدو أنَّها منْ شعرهما أيضا.



كلّ المواقع تنسبها إلى الأخويْن، وأرجو أنْ تكون هذه المرّة مصيبة في نسبتها، فلا تضطرّني بعد نشرها إلى الاعتذار كما حدث معي سابقا، مطالِبا بتوثيق هذه الروائع كلّها.



على كلّ حال، قدّمتُ عذري "على الحساب"! هذه الأغنية / ال ......





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