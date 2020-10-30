وزارة المالية تصدر بياناً بشأن التأخير في دفع رواتب شهر تشرين الاول

2020/10/30 | 16:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدرت وزارة المالية، اليوم الجمعة، بياناً بشأن التأخير في دفع رواتب شهر تشرين الاول.

وقالت الوزارة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “الإيرادات الحالية للحكومة غير كافية لمواجهة النفقات الجارية”، مبينة انه “لا خيار سوى اللجوء إلى قروض قصيرة الأجل حتى نهاية العام 2020”.

واضافت الوزارة، ان “الإيرادات الأخرى لن تعوض عن النقص في عائدات النفط”، مشددة على اننا “نخطط لإدخال إصلاحات كبيرة تؤثر في المالية العامة في موازنة 2021”.

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