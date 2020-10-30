إخماد حريق داخل مخزن للأثاث بمبنى جامعة أهلية في بغداد

2020/10/30 | 16:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، عن إخماد حريق اندلع داخل مخزن للأثاث والمواد المستهلكة في مبنى جامعة أهلية تقع بمنطقة المنصور غربي بغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، إن “فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل مخزن للأثاث والمواد المستهلكة في كلية التراث الجامعة في منطقة المنصور”.

وأضافت أن “فرق الدفاع المدني طوقت النيران وابعدت خطرها عن ابنية الجامعة وانهت الحريق دون تسجيل اصابات بشرية او تأثر ابنية الجامعة”.

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