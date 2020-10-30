ورطة فرنسا:

2020/10/30 | 16:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثمة قناعة فرنسية، إنّ إهمال هذا الملف، لأيّ سبب كان، كفيل بتفكيك المجتمع، وبنصب حواجز الكراهية والعنف، بين مكوّناته العقائدية المختلفة، ومن شأنه أن يقود إلى حرب أهلية، سرعان ما تتوسّع رقعتها وتتراكم كوارثها

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