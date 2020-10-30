البارزاني يرحب بقرار المانيا بتمديد مهمة قواتها بالعراق

2020/10/30 | 16:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رحب رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني، بقرار البرلمان الألماني القاضي بتمديد مهمة القوات الألمانية بالعراق.

وقال البارزاني في تغريدة على تويتر، أنه ينضم لوزير الخارجية الألماني هايكو ماس في ترحيبه بقرار البوندستاغ البرلمان الألماني، بتمديد عمل بعثة البلاد العاملة ضمن التحالف الدولي لمحاربة داعش الإرهابي، لغاية مطلع العام الفين واثنين وعشرين، لافتا إلى ان دور ألمانيا كان محوريا في الحرب ضد الإرهاب وفي دعم وتدريب فوات البيشمركة.

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