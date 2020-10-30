رئيس الحكومة المصرية يزور بغداد السبت لتنفيذ بنود مذكرات التفاهم المشتركة

2020/10/30 | 16:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يترأس رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي وفداً رفيع المستوى خلال زيارته بغداد يوم غد السبت لبدء أعمال اللجنة العليا بين مصر والعراق.

إذ من المقرر أن تجتمع اللجنة العليا العراقية المصرية المشتركة في بغداد لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين لتنفيذ مخرجات القمة الثلاثية التي انعقدت بين قادة العراق والأردن ومصر.

وسيناقش المجتمعون عدداً من مذكرات التعاون في مختلف القطاعات من أجل البدء بتنفيذها خلال المرحلة المقبلة فضلا عن توقيع اتفاقيات مهمة بين بغداد والقاهرة في قطاعات حيوية ابرزها النقل الجوي والبحري والضرائب والصناعة والصحة والعدل والإسكان والتشييد والبناء وحماية البيئة.

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