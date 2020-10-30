تعليمات جديدة لتنظيم العمالة الأجنبية والاستثمار.. فرص عمل للشباب

2020/10/30 | 16:57 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادكشفت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الجمعة، عن وجود تعليمات جديدة لتنظيم ملفي العمالة الأجنبية والاستثمار، مشيرة الى توفير فرص عمل للشباب.وقال عضو اللجنة النائب حسين عرب لوكالة الأنباء العراقية، ان “ملفي العمالة الأجنبية والاستثمار يندرجان ضمن تعليمات جديدة تعمل لجنة العمل مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عليهما”، لافتاً إلى أن “هذين …

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