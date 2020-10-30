2020/10/30 | 17:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/منى شعلان/ أرسلت محكمة واشنطن مذكرة استدعاء إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ، في الدعوى القضائية التي رفعها المستشار الأمني السعودي السابق سعد الجبري ضده ، متهمًا فيها الأمير بمحاولة اغتياله.



استدعاء محمد بن سلمان وأرسلت المحكمة استدعائها إلى الأمير محمد بن سلمان، عبر تطبيق “واتسآب” ، كما وجهت مذكرات استدعاء أيضا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص من هو سعد الجبري الذى يتهم محمد بن سلمان بمحاولة اغتياله ؟ وكالة الصحافة المستقلة.

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