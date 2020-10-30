وفاة احد اعضاء المحكمة الاتحادية السابقين

2020/10/30 | 17:01 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / نعت المحكمة الاتحادية احد اعضائهـا السابقين الذي توفي اثر مرض عضال.وشغل القاضي المتقاعد فاروق السامي، قبل تعيينه عضوا في المحكمة الاتحادية ، عدة مناصب منها قاضيا في محكمة التمييز الاتحادية ورئيسا لمحكمة القضاء الاداري ./انتهى5

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