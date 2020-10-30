الموقف الوبائي في العراق : تسجيل 2878 إصابة جديدة بالفيروس كورونا

2020/10/30 | 17:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/ – أعلنت وزارة الصحة، الجمعة، عن الموقف الوبائي الخاص بفيروس كورونا في العراق، مشيرة إلى تسجيل 2878 إصابة جديدة بالفيروس.

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