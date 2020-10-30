2020/10/30 | 17:15 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 4 دقیقة

139 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

ضرب زلزال قوي، الجمعة، بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر، ولاية إزمير غربي تركيا، ما تسبب بانهيار مباني عدة، فيما لا تزال عمليات البحث والإنقاذ جارية فيها.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، في بيان اليوم، (30 تشرين الأول 2020)، إن الزلزال بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر، مركزه بحر إيجة، ووقع على بعد 17 كيلومترا من سواحل مدينة سفريحصار التابعة لولاية إزمير، وعلى عمق 16.54 كيلو متر تحت سطح الأرض.

في غضون ذلك، أعلن رئيس بلدية إزمير، تلقي بلاغات حول انهيار نحو 20 مبنى في الولاية جراء الزلزال.

من جهته، أشار وزير الداخلية التركي إلى أن المعلومات الواردة إليه تفيد بإنهيار 6 مباني في منطقتي بيراكلي وبورنوفا، وقد تم بدء أعمال البحث والإنقاذ في أحد تلك المباني.

إلى ذلك، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان: "نقف بكافة إمكانيات دولتنا إلى جانب مواطنينا المتضررين من الزلزال، وباشرنا العمل مع كافة المؤسسات والوزارات المعنية".

وأضاف أردوغان: "نحمد الله على سلامة جميع مواطنينا المتضررين من زلزال إزمير".

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زلزال قوي يضرب تركيا (صور)) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زلزال قوي يضرب تركيا (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).