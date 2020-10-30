العراق.. هبوط اعداد الإصابات اليومية بكورونا إلى ما دون 3000 مقابل وفاة 47 شخصا

2020/10/30 | 17:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجل العراق حالات شفاء وإصابات جديدة متقاربة ومنخفضة خلال الموقف الوبائي المعلن لليوم الجمعة.

وبحسب الاحصائية اليومية فقد شخصت الصحة إصابة ألفين وثمان مئة وثمان وسبعين حالة، مقابل اكتساب ألفين وثمان مئة وخمسة وخمسين شخصا الشفاء التام.

فيما أعلنت الوزارة وفاة سبعة وأربعين شخصا بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية وبهذا العدد يبلغ إجمالي ضحايا الفيروس في العراق عشرة الاف وثمان مئة وأثنين وستين.

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