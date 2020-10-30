زلزال قوي بدرجة 6.6 يضرب ولاية إزمير غربي تركيا

2020/10/30 | 17:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ضرب زلزال قوي ولاية إزمير غربي تركيا، بحسب مصادر رسمية.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية في بيان لها، إن الزلزال بقوة ست درجات فاصلة ستة على مقياس ريختر، مركزه بحر إيجة قبالة سواحل مدينة سفري حصار غربي تركيا، كما أفادت مصادر، بانهيار مبان في أزمير التركية عقب الزلزال.

هذا وهرعت فرق الدفاع المدني الى مكان الزلزال لنقل المصابين الى أقرب المستشفى واخماد الحرائق الناجمة عن الزلزال.

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