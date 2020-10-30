قادة الإتحاد الأوروبي يضعون سياسة تعاون مشترك لمواجهة الوباء

2020/10/30 | 17:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن قادة الاتحاد الأوروبي تخصيص مئتي مليون يورو، ضمن سياق تنسيق إجراءات مشتركة لمواجهة جائحة كورونا.

وقرر قادة الدول الأوروبية انتهاج سياسة مختلفة عن تلك التي عملوا وفقها خلال الموجة الأولى للوباء، حيث تم الاتفاق على تعاون عابر للحدود يتضمن التخفيف من أعباء الدول الأكثر تضررا ويسمح بنقل المرضى من أقسام العناية المركزة إلى دول أخرى مجاورة، نتيجة الظروف الضاغطة التي تشهدها مستشفيات بعض دول الاتحاد، بالشكل الي يضمن مواجهة انهيار الأنظمة الصحية في دولة معينة، فضلا على انشاء منصة تعاون تسمح بتأمين فحص مواطني الاتحاد بشكل أفضل، والعمل على تهيئة بنى تحتية تكون جاهزة لتلقيح المواطنين في حال توصل الخبراء إلى لقاح مضاد للفيروس.

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