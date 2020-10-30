توقف خط انابيب نفطي بين العراق وتركيا… انفجار مفاجئ

2020/10/30 | 17:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

افادت وكالة انباء رويترز، مساء اليوم الجمعة، بانفجار انبوب نفطي بين العراق وتركيا.

وقالت الوكالة، نقلا عن مصدر ملاحي، إن انفجارا وقع في خط أنابيب رئيسي ينقل النفط من العراق إلى ميناء جيهان في تركيا، بعد ظهر أمس الأربعاء.

وأضاف المصدر، أن تدفقات الخام في خط الأنابيب توقفت لبعض الوقت قبل أن يجري استئنافها، الليلة الماضية.

ويعد العراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة “أوبك” بعد السعودية، وينتج في المجمل نحو 4.5 ملايين برميل يومياً.

ويعتمد العراق في إيراداته المالية السنوية على تصدير النفط بنسبة 97%، ويسعى من خلال حزمة تشريعات قانونية، إلى تفعيل الجانب الصناعي والزراعي والتجاري، بما يضمن توفير إيرادات مالية إضافية.

وفي 15 مايو/أيار الماضي، أعلن العراق التفاهم على بدء الإجراءات لتوقيع وثيقة مشتركة في مجالات متعددة بين البلدين.

وأعلنت وزارة النفط العراقية، في نهاية أغسطس/ آب، نية بلاده إنشاء خط جديد لنقل النفط والخام من مدينة كركوك (شمال)، إلى الحدود العراقية التركية.

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