العراق يتسلّم 15 طناً من المواد الطبية من مصر لمواجهة الوباء

2020/10/30 | 17:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتقلت القوات الامنية امرأتين بتهمة الاتجار بالبشر في بغداد، خلال محاولاتهما بيع طفلة لا يتجاوز عمرها خمسة أيام.

واكدت مديرية استخبارات الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية ان عملية الاعتقال جرت بالجرم المشهود أثناء بيعهن طفلة تبلغ من العمر خمسة أيام بمبلغ عشرين مليون دينار عراقي في منطقة الحسينية ببغداد.

واشارت المديرية الى وجود طفلة اخرى تبلغ ثمانية أعوام برفقة المتهمتين حيث تبين ومن خلال التحقيقات قيامهما بشرائها بمبلغ ثلاثة ملايين ونصف المليون دينار عراقي.

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