وزارة المالية : تأخير صرف رواتب الموظفين لحين تشريع قانون الاقتراض

2020/10/30 | 17:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / – أصدرت وزارة المالية، الجمعة بياناً بشأن تأخير دفع رواتب شهر تشرين الأول الحالي، وفيما أشارت إلى أن الإيرادات الحالية غير كافية لمواجهة النفقات الجارية، أكدت عدم وجود خيار أمام الحكومة سوى اللجوء إلى قروض قصيرة الأجل حتى نهاية عام 2020.



وقالت الوزارة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، إنه “في الأسبوع الماضي، […]

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