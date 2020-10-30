بغية تحقيق هدفين .. قوات من بغداد تصل لبلدة شهدت مجزرة

2020/10/30 | 17:26 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [صلاح الدين-اين]كشف مصدر محلي في صلاح الدين يوم الجمعة عن وصول قوات عسكرية من بغداد الى بلدة الفرحاتية جنوب شرقي صلاح الدين لحماية السكان ومنع وقوع أي هجمات او حوادث مماثلة للمجزرة السابقة.

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