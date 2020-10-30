2020/10/30 | 17:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضحت وزارة الاقتصاد الألمانية، اليوم الجمعة، إن أكبر اقتصاد في أوروبا سينكمش 5.5% على الأرجح في العام الحالي، لتعدل توقعات سابقة بانكماش 5.8%، على أن ينمو 4.4% في 2021.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ألمانيا: الاقتصاد سينكمش 5.5% في العام الحالي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ألمانيا: الاقتصاد سينكمش 5.5% في العام الحالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).