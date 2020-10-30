توقع فوز ترامب في 2016.. ماذا يقول المخرج مايكل مور هذه المرة؟

2020/10/30 | 17:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ويتقدم بايدن (77 عاما) في أوساط الناخبين السود بشكل كبير (84-14) والنساء (57-41) والمستقلين (55-41) كما أنه المفضّل في أوساط كبار السن (53-47)، والذين يشكّلون نسبة كبيرة من الناخبين في الولاية.

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