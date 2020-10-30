زيدان يعلق للمرة الأولى على قضية بنزيما وفينيسيوس

2020/10/30 | 17:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

قلل زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد من أهمية التسريبات التي انتشرت لكريم بنزيما خلال حواره مع زميله فيرلاند ميندي الذي انتقد خلاله زميله الآخر فينيسيوس جونيور بقسوة.

والتقطت عدسات الكاميرات في مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ كريم بنزيما وهو يتحدث مع فيرلاند ميندي بين الشوطين ويقول له " أخي، لا تمرر له الكرة، إنه يلعب ضدنا"، ولم يكن يعلم أن النجم البرازيلي الشاب يقف خلفه.

وأثير جدلاً كبيراً حول هذا المقطع التي تداولته وسائل الإعلام على نطاق واسع، حيث يرى البعض أن بنزيما محق في ما قاله لأن فينيسيوس كان أسوأ لاعب في ريال مدريد بتلك المباراة، بينما تعتقد النسبة الأكبر أن المهاجم الفرنسي أخفق بهذه الكلمات ولا يحق له التحدث عن زميله بهذه الطريقة، خصوصاً انه بهذا التصرف سوف يخلق صراعات في غرفة تبديل الملابس.

وكما هو متوقع، حاول المدرب الفرنسي أن يهدئ الأجواء ويحجم القضية التي تصدرت الصحف العالمية في اليومين الماضيين، فهو يرى أن مثل هذه الأمور وارد جداً أن تحدث في كل فريق وكل زمان.

وقال زيزو في المؤتمر الصحفي قبل مباراة هويسكا غداً والذي نقلته صحيفة آس الإسبانية " الشيء الأكثر أهمية أن اللاعبين يتحدثوا فيما بينهم، هذا يحدث دائماً في الملعب، حيث يقال الكثير من الأشياء لكنها تبقى في الملعب، نحن فريق، نحتاج إلى طاقتنا لأشياء أخرى، من الجيد ان تحدث هذه الأمور بين الحين والآخر، فهذا يعني أننا على قيد الحياة، تحدث اللاعبين وهذا كل شيء".

وبسؤاله عن القضية مرة أخرى، أجاب زيدان " لا يوجد أي نوع من المشاكل بينهما، على العكس، لقد تدربوا جيداً وهذا هو الشيء الأكثر أهمية، طاقتنا سوف نضعها في مباراة الغد، لا شيء آخر".

وبعد أسئلة أخرى، عاد أحد الصحفيين ليفتح قضية بنزيما وفينيسيوس مرة أخرى، ليرد زيدان هذه المرة " لا اعتقد أن ذلك سوف يضر بصورته (بنزيما)، هناك العديد من الكاميرات اليوم، أكثر من ذي قبل، لكن كل شيء يبقى في الملعب ولا يعود معهم، إنه أمر يحدث دائماً".

وأنهى المدرب الفرنسي حديثه بخصوص هذه القضية التي كان معظم الصحفيين يركزون عليها في المؤتمر الصحفي " لقد حدث ذلك دائماً، لقد فعلت ذلك شخصياً، وقيل عني أمور أيضاً، إنه أمر طبيعي".

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