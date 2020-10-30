بارزاني يشكر ألمانيا على تمديد مهام قواتها في العراق

2020/10/30 | 17:32 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعرب رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، عن شكره لألمانيا على قرارها تمديد مهام قواتها في العراق وكردستان.وقال بارزاني في تغريدة عبر “تويتر” تابعه “النور نيوز”، “نشكر برلمان ألمانيا على تمديد مهام عمل القوات الألمانية في العراق وإقليم كردستان، الشكر لشعب وحكومة ألمانيا على دعمنا ومساعدتنا”.وأضاف، اننا “في العراق وإقليم كردستان، لا …

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