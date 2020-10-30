أصابة سبعة أشخاص في حادث سير قرب الخالص في ديالى

2020/10/30 | 17:32 - المصدر: وكالة نينا

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بعقوبة / نينا / اصيب سبعة أشخاص في حادث سير على طريق ستراتيجي شمال بعقوبة .



مركز محافظة ديالى .



وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان حادث سير وقع على الطريق الرئيسي الرابط بين كركوك - بغداد قرب قضاء الخالص شمال بعقوبة ما اسفر عن اصابة سبعة أشخاص بجروح مختلفة .واضاف انه تم نقل المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج /انتهى

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