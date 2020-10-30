الكهرباء والحدود لا غالب ولا مغلوب

2020/10/30 | 17:32 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا/ تعادل فريقا الكهرباء والحدود بهدفين لكلاهما في المباراة التي اقيمت مساء اليوم في ملعب التاجي لحساب الجولة الثانية من الدوري الممتاز.بداية الحدود كانت نارية وتألق منار طه وتمكن من تسجيل هدفه المبكر في الدقيقة الخامسة من المباراة، وعاد منار طه مجددا في الدقيقة 19 ليعزز النتيجة للحدود بهدف ثاني، لكن سرعان ما عاد الكهرباء وبغضون دقيقة واحدة سجل محمد إبراهيم هدف التقليص في الدقيقة 27 وسجل هدف التعادل زميله ناظم خضر في الدقيقة 28 لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي .في الشوط الثاني تحفظ الجانبان واختفت الأهداف لتنتهي المباراة بذات نتيجة الشوط الأول ويرتفع رصيد الكهرباء عند النقطة الواحدة فيما رفع الحدود رصيده إلى نقطتين./انتهى

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