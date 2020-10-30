صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 343 المسجلة اليوم

2020/10/30 | 17:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم الجمعة، عن تسجيل 343 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 75 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي.

وقال الساعدي في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت 343 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي :

75 حالة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

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قطاع الرصافة 35 حالة

قطاع الاعظمية 13 حالة

قطاع الاستقلال 15 حالة

قطاع الشعب 12 حالة

– 268 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية .

مدينة الصدر 32 حالة محلة , 555, 517, 518, 575, 538, 544, 532, 550, 565, 556, 524, 513, 540, 557 قطاع 31 . قطاع 47 , قطاع 10 , 555, 521 .



الحميدية ,

الشعب 29 حالات محلة 317, 337,332 , 325, 317, 357 .316 .314

البلديات 11 حالة محلة .



734 , 722, 728, 738 , الزراعي , 771 , شارع المرور , 752, 757,

شارع فلسطين 14 حالة محلة 505, 503 506 , 508 , 502, 509, 504 ,المستنصري

الامين 11 حالة محلة, , 733 , , 741 , 721 . , 735 , 743

,, 704 ,

بغداد جديدة 8 حالات محلة 701 , 703 , 708

الزعفرانية 8 حالات محلة , 953 , 960 , 917 , 964 , 958 ,

905 , , 906 , 909 ,

الكرادة 11 حالة محلة 903, 902 , 909 .



907 .906 .905 ,

الاعظمية 31 حالة محلة, 314

302 , 310 , 314 , 311 , 318 , 342

المسبح 3 حالات محلة .



923 ,

العبيدي 9 حالات محلة , الكفاءات , 762 ,765 , 764 , 769

. حي الزهراء6 حالات محلة , 757 , 759 , ,

حي النصر حالة واحدة , 773

الغدير حالة واحدة محلة 706

الحسينية 10 حالات محلة , 222 , 223 , 219 , 224 , الاسكلات .



بوب الشام , السريدات ,

المعامل 3 حالات محلة 799 , 796

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714 , 712, 719, 718,710 زيونة 9 حالات محلة 716,

الغدير 3 حالات

البنوك 7 حالات محلة 321 , الزراعي , 315

الغزالية 6 حالات محلة 681 ,

السيدية 3 حالات

حي المثنى 4 حالات , 710 , 703 , 719

باب الشيخ حالة واحدة محلة 129

الدورة 5 حالات محلة 834

شارع السعدون حالة واحدة محلة 101

الجادرية 8 حالات محلة 923, 911

الطالبية4 حالات محلة 322, 332, 321

المشتل 6 حالات محلة 771, 767, 751,

الصليخ 8 حالات محلة 304, 326,

الحرية 3 حالات , 417 , 418

حي القاهرة8 حالات محلة 311, 309, 313, 318

المدائن 11 حالة محلة الوردية , جسر ديالى , الرياض الوحدة, قرية الحرية

واضاف الساعدي، انه “تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 60599 توفي منهم 1355 للاسف فيما اكتسب الشفاء 54595 ومتبقي قيد العلاج 4649”.





ودعا الساعدي المواطنين الى “الالتزام بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد الاجتماع لحمايتهم من الاصابة وتقليل تفشي الوباء”.

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