2020/10/30 | 17:42 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السفارة العراقية في تركيا تتضامن مع "محنة" إزمير هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/10/30 | 17:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفارة العراقية في تركيا تتضامن مع "محنة" إزمير) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفارة العراقية في تركيا تتضامن مع "محنة" إزمير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).