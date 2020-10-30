مسؤول محلي : الحكومة الاتحادية تعرقل اعادة تشغيل 7 معامل في الانبار

2020/10/30 | 17:45 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..

اكد مستشار محافظ الانبار للشؤون الطاقة عزيز خلف الطرموز ، الجمعة، ان وزارة الصناعة تعرقل عملية اعادة اعمار وتأهيل سبعة معامل صناعية حيوية في مناطق مختلفة من مدن الانبار .

وقال الطرموز في تصريح لـ/ المعلومة/ ان ” وزارة الصناعة عرقلت منذ عام 2003 جميع المساعي الرامية الى اعادة اعمار وتأهيل وتشغيل معامل زجاج الرمادي والسراميك والاواني الزجاجية والادوات المنزلية والطابوق الحراري ومعمل سمنت القائم والفوسفات التي تعد من اهم المعامل الصناعية الحيوية في الانبار “.

واضاف ان” هذه المعامل متوقفة عن العمل منذ 17 عام وتعرضت لعمليات سرقة من قبل ارهابي داعش ابان سيطرته على مساحات واسعة من مدن الانبار”.

مبينا ان” وزارة الصناعة تحرك خلال هذه الفترة من اجل اعادة بعض المعامل الصناعية المتوقفة عن العمل من خلالها طرحها كفرصة استثمارية حيث ابدت شركات استثمارية عالمية استعدادها للعمل في المحافظة ، موضحا ان” اعادة تشغيل المعامل الصناعية من قبل وزارة الصناعة سوف يساهم في توفير اموال مالية ضخمة للبلد فضلا عن تشغيل الالاف من العاطلين عن العمل “.



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