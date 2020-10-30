بالصور.. اندلاع حريق داخل كلية في بغداد

2020/10/30 | 17:46 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الجمعة، اخمادها حادث حريق اندلع داخل مخزن للأثاث والمواد المستهلكة في كلية التراث الجامعة بالعاصمة بغداد .

وقالت المديرية في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (30 تشرين الأول 2020)، ان "فرق الدفاع المدني في جانب بغداد الكرخ، تمكنت من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل مخزن للأثاث والمواد المستهلكة في كلية التراث الجامعة في منطقة المنصور" .

وأضاف البيان، "حيث طوقت فرق الدفاع المدني النيران وابعدت خطرها عن ابنية الجامعة وانهت الحريق دون تسجيل اصابات بشرية وعدم تأثر ابنية الجامعة".

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