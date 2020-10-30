الحشد الشعبي يطلق عملية امنية في الانبار

2020/10/30 | 17:46 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت قيادة قوات الحشد الشعبي، الجمعة، اطلاق عملية امنية كبيرة في الكرمة بمحافظة الانبار.

وذكر اعلام الحشد في بيان، اليوم (30 تشرين الاول 2020)، ، إن "قوات اللواء 27 بالحشد الشعبي اطلقت، اليوم الجمعة، عملية (ثأر الشهداء الابرار) لتأمين قاطع جزيرة الكرمة في محافظة الانبار بشكل كامل".

واضافت، ان "القوات عثرت على مضافات تابعة لفلول داعش الإرهابي والتي تستخدم للهجوم في الليل على قطعات الحشد الشعبي".

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