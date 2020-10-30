تقدم جديد لكورونا بالإصابات في الرصافة… الشفاء يبتعد قليلا والوفيات لأدنى مستوى خلال 24 ساعة

2020/10/30 | 17:50 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

أعلنت دائرة صحة بغداد/الرصافة، الجمعة، التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا، والتي بلغت 343 اصابة، فيما سجلت 305 حالات شفاء جديدة.وقال مدير الدائرة عبدالغني الساعدي في بيان، إن “المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 343 إصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:75 – حالة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.



قطاع الرصافة 35 حالةقطاع الاعظمية 13 حالةقطاع الاستقلال 15 حالةقطاع الشعب 12 حالة268 – حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحيةمدينة الصدر 32 حالة محلة , 555, 517, 518, 575, 538, 544, 532, 550, 565, 556, 524, 513, 540, 557 قطاع 31 .



قطاع 47 , قطاع 10 , 555, 521 .



الحميدية , الشعب 29 حالات محلة 317, 337,332 , 325, 317, 357 .316 .314 ،البلديات 11 حالة محلة .



734 , 722, 728, 738 , الزراعي , 771 , شارع المرور , 752, 757, شارع فلسطين 14 حالة محلة 505, 503 506 , 508 , 502, 509, 504 ,المستنصري الامين 11 حالة محلة, , 733 , , 741 , 721 .



, 735 , 743 ، 704 ، بغداد جديدة 8 حالات محلة 701 , 703 , 708 الزعفرانية 8 حالات محلة , 953 , 960 , 917 , 964 , 958 , 905 , 906 , 909 , ، الكرادة 11 حالة محلة 903, 902 , 909 .



907 .906 .905 , الاعظمية 31 حالة محلة, 314 ، 302 , 310 , 314 , 311 , 318 , 342 المسبح 3 حالات محلة .



923 , العبيدي 9 حالات محلة , الكفاءات , 762 ,765 , 764 , 769 ، حي الزهراء6 حالات محلة , 757 , 759 , ,حي النصر حالة واحدة , 773 ، الغدير حالة واحدة محلة 706الحسينية 10 حالات محلة , 222 , 223 , 219 , 224 , الاسكلات .



بوب الشام , السريدات , المعامل 3 حالات محلة 799 , 796 ، الغدير 3 حالات .



714 , 712, 719, 718,710 زيونة 9 حالات محلة 716, البنوك 7 حالات محلة 321 , الزراعي , 315 الغزالية 6 حالات محلة 681 , السيدية 3 حالات حي المثنى 4 حالات , 710 , 703 , 719 باب الشيخ حالة واحدة محلة 129 الدورة 5 حالات محلة 834 ، شارع السعدون حالة واحدة محلة 101 ، الجادرية 8 حالات محلة 923, 911 ،الطالبية4 حالات محلة 322, 332, 321 ، المشتل 6 حالات محلة 771, 767, 751, ، الصليخ 8 حالات محلة 304, 326, الحرية 3 حالات , 417 , 418 ، حي القاهرة8 حالات محلة 311, 309, 313, 318 ، المدائن 11 حالة محلة الوردية , جسر ديالى , الرياض الوحدة, قرية الحريةواضاف الساعدي انه “تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 60599 توفي منهم 1355 للاسف فيما اكتسب الشفاء 54595 ومتبقي قيد العلاج 4649”.ودعا الساعدي المواطنين الى “الالتزام بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد الاجتماع لحمايتهم من الاصابة وتقليل تفشي الوباء”.واعلن الساعدي، “شفاء 305 حالة جديدة من الاصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الحالات التي اكتسبت الشفاء الى 54595 حالة”.وكانت موزعة في المناطق التالية “مدينة الصدر 176 حالة شفاء توزعت على محلاتها وقطاعاتها .



اما بقية حالات الشفاء فتوزعت كما يلي : 19 حالة شفاء في منطقة النهروان .



و 17 حالة شفاء في منطقة حي البتول .



و 10 حالات شفاء في منطقة الحبيبية ومثلها في المشتل وكذلك منطقة الباوية .



و 9 حالات شفاء في منطقة سبع قصور ومثلها في حي الزهراء وكذلك شارع فلسطين .



و 8 حالات شفاء في منطقة حي المنتظر .



و 7 حالات شفاء في منطقة حي السفير , و6 حالات شفاء في منطقة الجادرية ومثلها في زيونة .



و 5 حالات شفاء في منطقة الاعظمية .



و 4 حالات شفاء في منطقة جسر ديالى “.واضاف ان “الحالات بدت عليهما علامات الشفاء وتم اجراء لهم مجددا مسحات مختبرية وجاءت النتائج سالبة تؤكد اكتسابهم الشفاء واخرجوا من المستشفى”واوضح ان “شفاء الحالات جاء بعد عناية خاصة وبروتكول علاجي استمر لعدة ايام فضلا عن المتابعة الدورية من قبل ملاكات الصحة والخدمات العلاجية والفندقية على مدار الساعة”.وافاد ان “العدد التراكمي للحالات التي اكتسبت الشفاء ارتفع الى 54595 حالة شفاء”، مبينا ان شفاء الحالات يعود للجهود الكبيرة التي تبذل من قبل الملاكات الصحية”.

الشفاء: 305

الوفيات: 2

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