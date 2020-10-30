2020/10/30 | 17:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

(المستقلة) – لن تذاع مباريات الجولة الثانية من الدوري العراقي الممتاز عبر قناة العراقية الرياضية، بسبب تعثر المفاوضات بين شبكة الإعلام العراقي وشركة أضواء للتسويق التلفزيوني.



وقدمت العراقية الرياضية عرضا بقيمة 3 مليارات و 200 مليون دينار عراقي، وهو ما رفضته الشركة.



وطالبت الشركة بالحصول على 5 مليارات مع الاحتفاظ بحقها ببيع المباريات لقنوات محلية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدوري العراقي..



لماذا لن تذاع الجولة الثانية عبر “الرياضية”؟ وكالة الصحافة المستقلة.

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