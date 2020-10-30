2020/10/30 | 17:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 ــ نينوى بعد الدمار الهائل الذي لحقته عصابات تنظيم داعش الإرهابي بـملعب نينوى الأولمبي، عقب إحتلال المحافظة من قبل التنظيم الإجرامي، يواصل شركة اوزلار التركية العمل على تأهيل الملعب.وأعلن المدير التنفيذي للملعب، المهندس محمد عطية، في بيان تابعته “ايزيدي 24″، أن “الشركة المنفذة لمشروع ملعب نينوى الأولمبي تعمل على إزالة مخلفات داعش …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أستمرار العمل على تأهيل ملعب نينوى الأولمبي) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أستمرار العمل على تأهيل ملعب نينوى الأولمبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).