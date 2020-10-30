2020/10/30 | 17:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لجنة الإنضباط تعاقب مدرّب حيفا بغداد – الزمان عقدت لجنة الانضباط في الهيئة التطبيعية اجتماعها الاعتيادي في مقر اتحاد الكرة ، برئاسة علي والي ونائبه عدي اللامي، وعضوية كل من قيس الساعدي ونهاد كاظم البولاني، لمناقشة تقارير المشرفين على مباريات الدوري الممتاز وكأس العراق المحالة على اللجنة، واتخذت عدة قرارات اهمها معاقبة مدرب حراس مرمى […]

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