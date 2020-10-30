2020/10/30 | 17:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منتخب الأشبال يواصل تدريباته ويختبر عدداً من اللاعبين الجدد بغداد- الزمان يواصل منتخب الاشبال تدريباته بواقع ثلاث وحدات تدريبية في الأسبوع تحضيرا للاستحقاقات المقبلة، وسط إجراءات الوقاية الصحية المتبعة من قبل الجهازين الفني والطبي.وقالَ مدرب المنتخب، حسن كمال إن المنتخب يتدرب بواقع ثلاث وحدات تدريبية في الأسبوع على وفق منهاج وضعناه تحسبا لأي استحقاق خارجي […]

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