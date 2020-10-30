2020/10/30 | 17:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ليفربول آخر ما تحتاجه إصابة لاعب بارز المدرّب يورغن كلوب إصابة فابينيو بمثابة صدمة لندن – وكالات قال يورغن كلوب، مدرب فريق ليفربول لكرة القدم، إن إصابة اللاعب فابينيو “آخر ما نحتاجه”.فقد فاقمت إصابة اللاعب البرازيلي، خلال مباراة أمس أمام ميدتيلاند الدنماركي في إطار بطولة دوري أبطال أوروبا، المشاكل التي يعاني منها خط دفاع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المدرّب يورغن كلوب إصابة فابينيو بمثابة صدمة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المدرّب يورغن كلوب إصابة فابينيو بمثابة صدمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).