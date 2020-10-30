إصابات كورونا حول العالم تتخطى 45 مليوناً بأقل من عام

2020/10/30 | 17:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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العالم - واع

تخطت مجمل إصابات فيروس كورونا حول دول العالم ومنها العراق، اليوم الجمعة، عتبة 45 مليوناً، فيما تجاوزت أعداد الوفيات 182 ألفاً في أقل من عام واحد على تسجيل أولى الإصابات بمدينة ووهان الصينية.

وذكرت آخر إحصائية تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "عدد المصابين بجائحة كورونا في عموم دول العالم وصل إلى (45،083،087)"، مشيرةً إلى أن "المتماثلين للشفاء من الجائحة حتى اليوم بلغوا (30،333،483) مصاباً.

وأضافت الإحصائية أن" عدد الوفيات في عموم دول العالم بالجائحة بلغ (1،182،028)".

وتأتي هذه الزيادة بعد تسجيل العديد من دول العالم قفزة في أعداد الإصابات إثر التهاون بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، فضلاً عن إنهاء حالة الإغلاق للعديد من المؤسسات، والأسواق، ووسائل النقل المكتظة.

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