قتلت الإبن ووالده.. تفاصيل انفجار عبوة من مخلفات التنظيم غربي الأنبار

2020/10/30 | 17:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أودى انفجار عبوة ناسفة من مخلفات التنظيم، الجمعة، بحياة شخصين غربي محافظة الانبار وذكر مصدر أمني في حديث لـ"ناس"، (30 تشرين أول 2020)، أن "عبوة ناسفة من مخلفات داعش الإرهابي انفجرت على مركبة كان فيها الأب وابنه مما ادت الى مقتلهم في الحال".

واضاف المصدر أن "الحادث وقع في ناحية كبيسة غربي محافظة الأنبار".

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