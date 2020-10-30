4 قتلى وعشرات الجرحى جراء زلزال إزمير القوي

2020/10/30 | 17:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهد وزيرا خارجية تركيا واليونان، الجمعة، مساعدة بعضهما البعض في أعقاب زلزال شديد القوة ضرب بلديهما اللذين يتنازعان على حقوق التنقيب عن الطاقة في شرق المتوسط.

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