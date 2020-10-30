رئيس برشلونة المؤقت يكشف عن أكثر ما يقلقه

2020/10/30 | 17:59 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {رياضية:الفرات نيوز} صرح رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، كارليس توسكيتس، بأن مايقلقه أكثر على المدى القصير هو الوضع الاقتصادي في النادي.

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