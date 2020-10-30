شركة ZTE تروج لأحدث هواتفها المخصصة لشبكات 5G

2020/10/30 | 17:59 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {منوعات:الفرات نيوز} أعلن وكلاء zte عن بدء مبيعات هاتف axon 11 se 5g في عدد من الأسواق الآسيوية والأوروبية.

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