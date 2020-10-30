2020/10/30 | 18:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / -منذ إصدار تقرير الأرباح الأخير فى يوليو، زادت إيرادات ألفابيت، الشركة الأم لجوجل إلى 46.2 مليار دولار فى الربع الثالث من هذا العام، متفوقة على مبلغ 38.3 مليار دولار الذى حققته خلال الربع الماضى و 40.5 مليار دولار فى العام الماضى لنفس الفترة، كما بلغ صافى دخل ألفابيت 11.2 مليار دولار هذا الربع، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارباح شركة جوجل اكثر من 46.2 مليار دولار فى الربع الثالث وكالة الصحافة المستقلة.

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