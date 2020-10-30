2020/10/30 | 18:02 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: كشفت وزارة المالية العراقية سبب التأخير في دفع رواتب شهر أكتوبر/ تشرين الأول.وذكرت الوزارة في بيان اليوم الجمعة، نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن الأسبوع الماضي شهد الإدلاء بعدد من التصريحات العامة والاستفسارات التي أثيرت بشأن …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("المالية" العراقية تكشف سبب تأخير رواتب شهر أكتوبر) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("المالية" العراقية تكشف سبب تأخير رواتب شهر أكتوبر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).