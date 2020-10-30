بتوجيهات من السيسي.. مصر ترسل مساعدات عاجلة للعراق

2020/10/30 | 18:02 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة - مباشر: أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى دولة العراق محملة بأطنان من الألبان والأدوية، حيث كان في استقبالها عدد من المسئولين بجمهورية العراق؛ وذلك بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.وأفاد …

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