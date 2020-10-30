اصابة مراسل ومصور قناة اي نيوز في بابل بكورونا

2020/10/30 | 18:02 - المصدر: وكالة نينا

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الحلة/نينا/أعلنت خلية أزمة بابل إصابة مراسل قناة اي نيوز في بابل ومصورها بكورونا.وقال الدكتور اوراس العلواني عضو خلية أزمة بابل"أن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة مراسل قناة اي نيوز اسامه العابدي ومصورها محمد الذبحاوي بكورونا.واضاف أن المصابين تم نقلهما إلى مستشفى الحلة الجراحي جناح العزل وتم تقديم العلاج المناسب لهما".انتهى

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