2020/10/30 | 18:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/- ذكر عضو مجلس النواب القيادي في الجبهة العراقية قاسم الفهداوي أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ومن حوله جميعا آذوا السنة أكثر من الآخرين. وبين الفهداوي للمستقلة أن سبب تكوين التحالف الجديد هو ليس استبعاد الحلبوسي فقط وإنما لتصحيح النهج الذي سار عليه ومن حوله في قيادة السنة.



وأكد أن رد الفعل جاء نتيجة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الفهداوي : الحلبوسي ومن حوله آذوا السنة أكثر من الاخرين وكالة الصحافة المستقلة.

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