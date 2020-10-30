الدايني ترد على اتهامها بمنع القوات الامنية من التحقيق بجريمة الخيلانية

2020/10/30 | 18:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

ردت النائب عن محافظة ديالى ناهدة الدايني، الجمعة، على اتهامها بمنع القوات الامنية من التحقيق بجريمة الخيلانية.

وادانت الدايني في بيان، "الاستهـداف ومحاولة التسقيـط من قبل بعض الجهـات السياسيـة التي لها نفـوذ في الـقضاء والتي بداءت بالدعايـة الانتخابيـة المبكرة على حسـاب دماء الشهداء".

واوضحـت انـها "ستقوم بمقاضاة كل من ظهـر في مقطع فيديو وتكلم عـنا وسنحاسبـهم ونلاحقـهم قـضائـيا وكل مـن يـقـف ورائـهـم ونتحداهـم ان يثبـتوا بدليل واحد انـنا تكلمنـا مع اي جـهـة امنيـة كبيرة او صغيـرة من وقـت الحادث الاجرامي ولحد الان".

واكـدت الـدايـنـي ان "القضاء هـو الفيصل مع هـذه الابواق والاصوات النـشاز الذين يستغلون دمـاء الشهداء لتسقيط الاخريـن".

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