2020/10/30 | 18:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

(المستقلة) – حسام الدين جمال – حسمت نتيجة التعادل 2-2 مباراة الكهرباء مع الحدود، في الجولة الثانية من منافسات الدوري العراقي الممتاز.



سجل منار طه هدفي الحدود في الدقيقتين 9 و19.



فيما أحرز محمد إبراهيم هدف الكهرباء الأول في الدقيقة 27، وأضاف زميله ناظم خضر الهدف الثاني.



وبهذا التعادل حصد الكهرباء أول نقطة له هذا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدوري العراقي..



التعادل يحسم لقاء الكهرباء والحدود..



والسماوة يهزم الميناء وكالة الصحافة المستقلة.

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