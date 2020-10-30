2020/10/30 | 18:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

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أكدت وزارة المالية “أن الإيرادات الحالية للحكومة ، في ظل انخفاض أسعار النفط و التزام العراق بقرارات أوبك المتعلقة بتخفيض الإنتاج النفطي ، غير كافية لمواجهة النفقات الجارية للحكومة”.



مبينة انه “في الوقت الحالي ، تقل عائدات النفط الشهرية عن 50٪ من النفقات الجارية للحكومة.



نتوقع أن يستمر هذا الوضع في المستقبل القريب”.



[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالية : واردات النفط تقل عن 50% من نفقات الحكومة ..ولا خيار غير الاقتراض وكالة الصحافة المستقلة.

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